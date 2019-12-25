На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей

Ляхова и заместителей доставляют в отделение для дачи показаний.

На Кубани задержали главу Ейского района Виктора Ляхова и его двух заместителей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.

Неизвестно, о каких именно замах Ляхова идёт речь. Нет инофрмации о причинах задержания и о том, как оно происходило. Главу муниципалитета и его подчинённых везут на допрос в Краснодар.

ТАСС сообщает, что Ляхова и заместителей доставляют в отделение для дачи показаний. Процессуальный статус чиновников не определён.

Ранее мы писали, что петербуржец обещал решить проблемы топливной компании с помощью связей в Интерполе.

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