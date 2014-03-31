Петербуржец обещал решить проблемы топливной компании с помощью связей в Интерполе

За свою помощь мужчина потребовал 3,5 млн рублей.

В Петербурге задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество. Он запросил у топливной компании из Новосаратовки 3,5 млн рублей за исключение из реестра недобросовестных поставщиков. Для убедительности злоумышленник представился сотрудником Интерпола. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчину поймали с поличным при получении первого транша в 600 тысяч рублей. Задержание произошло 11 февраля в одном из ресторанов на улице Комсомола. Свою вину он отрицать не стал.

Выяснилось, что задержанный был совладельцем нескольких уже недействующих компаний, занимающихся торговлей стройматериалов и перевозками. В начале нулевых он возглавлял фирму, занимавшуюся азартными играми. В 2012 году его приговорили к условному сроку за мошенничество на сумму 3 млн рублей. Через год судимость была снята, остаток долга в размере 230 тысяч рублей еще не погашен.

В июле 2019 года мужчина регистрировался на должность кандидата в депутаты совета МО "Никольское" в Тосненском районе Ленобласти. В сентябре того же года это решение было аннулировано, поскольку со дня снятия судимости прошло менее 10 лет.

Ранее в Петербурге задержали лжебизнесменов, обманувших пенсионеров более чем на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV