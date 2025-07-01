Возбуждено пять уголовных дел.

Бизнесмен из Томска, обманувший клиентов на 5,5 млн рублей, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 39-летний директор трех предприятий пообещал пяти клиентам поставить пиломатериалы и круглый лес. Полученные деньги он потратил на личные нужды, не выполнив обязательства. В ходе обысков у подозреваемого изъяли документацию, компьютерную технику и средства связи. Возбуждено пять уголовных дел. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл осудят киберафериста, обманувшего 55 микрофинансовых организаций.

Видео: УМВД по Томской области