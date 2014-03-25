В ЕАО осудят женщину, обманувшую земляков на 31 млн рублей под видом продажи квартир

Мошенница предложила им свои услуги, утверждая, что может организовать покупку жилья в новом комплексе по заниженной цене.

В Еврейской АО осудят женщину, обманувшую земляков на 31 млн рублей под видом продажи квартир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 54-летняя злоумышленница обманула троих знакомых из Биробиджана, которые хотели купить квартиры в Сочи. Она предложила им свои услуги, утверждая, что может организовать покупку жилья в новом комплексе по заниженной цене. В течение года женщина вместе с племянником создавала иллюзию работы над сделками, получая от потерпевших деньги, а после придумывала отговорки по задержке строительства будущего жилья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана в Сочи и доставлена в Биробиджан для проведения следственных действий. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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Видео: УМВД России по ЕАО