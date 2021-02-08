В Петербурге задержали лжебизнесменов, обманувших пенсионеров более чем на 2 млн рублей

Злоумышленники представлялись бизнесменами и рассказывали легенду о том, что они не могут оплатить поставку товара из-за того, что являются гражданами другой страны.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и области задержали подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров. Потерпевшая подробно рассказала о действиях мошенников на видео, опубликованном пресс-службой ведомства. По ее словам, мужчина умолял ее помочь ему со слезами на глазах.

По предварительным данным, злоумышленники действовали по одной схеме. Злоумышленники подходили на улице к пожилым людям, представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь провести операции с переводом финансов. Пенсионеры переводили им деньги на карту, а они взамен давали им деньги "Банка приколов". Потерпевшие принимали их за настоящие.

На след мошенников удалось выйти после того, как в полицию обратилась 71-летняя жительница Невского района. Она отдала незнакомцам 300 тыс. рублей.

В результате розыска были установлены двое подозреваемых. Полицейские установили их причастность к еще двум аналогичным фактам мошенничества, совершенным в Выборге. Фигуранты похитили у еще двух пожилых людей в общей сложности почти 2 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", фигурантов заключили под стражу.

Ранее эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области