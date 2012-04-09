Эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты

Защитить клиентов от уязвимости банковских приложений должна кредитная организация.

Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил глава отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. Специалист уточнил, что преступники могут узнать личные сведения о карте не только при помощи метода социальной инженерии, но и через уязвимость мобильных приложений. Далее полученную информацию они могут использовать в схемах по похищению средств.

Проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее – в 63% банковских приложений. Злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы Ярослав Бабин, руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies

Проблемы могут фиксироваться не только в онлайн-банкинге, но и в любом приложении, созданное кредитной организацией. В частности, речь идет о сервисе card2card по переводу денег с карты на карту. Для этого требуется вводить номер карты и сумму. Эксперт уточнил, что следить за безопасностью должен банк. Его аналитики регулярно проводят анализ защищенности сведений в приложениях.

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Фото: Piter.tv