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Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ
Сегодня, 11:22
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matveyvn

Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ

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В ЦБ заявили, что регулятор не занимается выплатами.

Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под Центробанк России. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Мошенники размещают в социальных сетях рекламу, которая говорит о некоей выплате, которая якобы положена всем россиянам — в качестве поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции. После этого злоумышленники просят пройти пользователей на сайт, где представлена символика Банка России — там граждан просят ввести контакты своей банковской карты.

В ЦБ заявили, что регулятор не занимается выплатами, поэтому данная реклама не соответствует действительности.

Ранее Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование дела о серии квартирных мошенничеств.

Фото: pixabay.com

Теги: банк россии, выплаты, мошенники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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