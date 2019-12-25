Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ

В ЦБ заявили, что регулятор не занимается выплатами.

Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под Центробанк России. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Мошенники размещают в социальных сетях рекламу, которая говорит о некоей выплате, которая якобы положена всем россиянам — в качестве поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции. После этого злоумышленники просят пройти пользователей на сайт, где представлена символика Банка России — там граждан просят ввести контакты своей банковской карты.

В ЦБ заявили, что регулятор не занимается выплатами, поэтому данная реклама не соответствует действительности.

Ранее Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование дела о серии квартирных мошенничеств.

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