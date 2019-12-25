Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование дела о серии квартирных мошенничеств

ОПГ обманом получала право на жилье ветеранов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на рабочей поездке в Петербург поручил коллегам оперативно завершить расследование уголовного дела о квартирных мошенничествах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело касается ОПГ, обманом получавшей право на жилье ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда.

Ранее на основании собранных доказательств осудили шесть соучастников группировки, мошенники признали вину и возместили ущерб на общую сумму свыше 15 млн рублей. Некоторым ветеранам следователи помогли вернуть право на жилье через суд. Вместе с этим в следкоме продолжается расследование ряда других похожих преступлений, которые аферисты совершили в 2014-2019 годах. Сейчас имеются доказательства причастности восьми злоумышленников к совершению еще 15 преступлений в отношении 19 пенсионеров, по данным эпизодам удалось добиться возмещения ущерба на 35 млн рублей. Бастрыкин отметил, что и этим пострадавшим ветеранам необходимо помочь в восстановлении их прав на жилье.

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Фото: пресс-служба СК РФ