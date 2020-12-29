Начальника и его зама поликлиники МВД арестовали по делу о взятках

Вместе с подельниками медики оформляли липовые справки об инвалидности.

Октябрьский районный суд заключил под стражу начальника поликлиники ФКУЗ "МЧС МВД РФ по СПб и ЛО" Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчин обвиняют в трех эпизодах получения взяток.

Установлено, что Михайлов, Дорофеев и второй замначальника Константинов, а также Богданов, Айтасов, Каченя и несколько других неустановленных лиц создали организованную группу не позднее января прошлого года. Гражданские лица Богданов, Айтасов и Каченя приискивали увольняющихся или уволенных из правоохранительных органов Петербурга и области людей и предлагали им оформить инвалидность для получения страховых выплат. Заинтересованные экс-полицейские соглашались давать денежную взятку за справки. Начальник поликлиники и его замы получали информацию о желающих оформить инвалидность, организовывали медосмотр и фальсифицировали медицинские документы, в которых вдруг оказывались нарушения здоровья у давших взятки бывших правоохранителей. Медики направляли липовые документы в ФКУ "ГБ МСЭ по СПб", а их подельники через нескольких сотрудников организации обеспечивали принятие положительных решений, и все желающие получали инвалидность.

Одним из эпизодов была целиком провернутая афера с 51-летней женщиной, которая заплатила за создание фальшивых справок 200 тысяч рублей и в итоге была признана инвалидом третьей степени. После этого страховая компания перечислила женщине выплату в 688 тысяч рублей. Еще по 200 тысяч рублей мошенники приискали с двоих других бывших правоохранителей, которые успешно получили и инвалидность, и страховые выплаты. Кроме того, Каченя и Богданов контактировали по той же схеме с другими государственными и частными лечебными учреждениями

Михайлова и Дорофеева задержали 26 января, им предъявлено обвинение. Под арестом мужчины пробудут до 25 марта.

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Фото: Piter.TV