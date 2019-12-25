Суд заключил под стражу депутата ЗакСа Ленобласти за покушение на мошенничество

Депутат не успел потратить деньги, так как его задержали.

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Ленобласти Юрию Голикову, который подозревается в покушении на мошенничество. Об этом 4-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Ленобласти.

Органы предварительного следствия установили, что не позднее 25 ноября 2020 Голиков узнал, что представителей ООО "Вега" могут привлечь к уголовной ответственности. Он решил ввести в заблуждение сотрудников коммерческой организации и потребовал у них взятку в размере 3 млн рублей, которые он якобы передаст полицейским для прекращения проверки. Деньги он предложил передать через него. Депутат сообщал несоответствующую действительности информацию о наличии у него знакомств в правоохранительных органах и о планируемом привлечении лиц к уголовной ответственности.

2 февраля Голиков получил день в офисе на Большой Разночинной. Почти вся сумма была муляжом. Депутата задержали сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и области после получения денег. Свою причастность он не признал.

Суд постановил заключить Юрия Голикова под стражу до 1 апреля 2021 года.

Фото: lenoblzaks.ru