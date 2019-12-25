Депутата Заксобрания Ленобласти заподозрили в покушении на мошенничество на 3 млн рублей

Мужчину задержали в Петербурге после получения взятки. Часть суммы была муляжом.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти подозревается в покушении на мошенничество. Парламентарий потребовал у представительной коммерческой структуры деньги за то, чтобы полиция не проводила у них проверку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 53-летний подозреваемый знал о том, что сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области собираются проводить доследственную проверку в отношении производственной деятельности одной организации. С ноября 2020 по февраль 2021 депутат ввел в заблуждение двух представителей фирмы, сказав, что сотрудники полиции хотят привлечь ее к уголовной ответственности. Чтобы этого не допустить, он потребовал передать ему 3 млн рублей, которые он якобы отдаст полицейским.

2 февраля парламентарий получил 155 тыс.рублей и муляж денежных средств на сумму 2 млн 845 тыс. рублей в офисе на Большой Разночинной улице. После этого его задержали сотрудники УФСБ по Петербургу и области.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.TV