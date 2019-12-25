  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутата Заксобрания Ленобласти заподозрили в покушении на мошенничество на 3 млн рублей
Сегодня, 14:28
102
nadezhda_sib

Депутата Заксобрания Ленобласти заподозрили в покушении на мошенничество на 3 млн рублей

1 0

Мужчину задержали в Петербурге после получения взятки. Часть суммы была муляжом.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти подозревается в покушении на мошенничество. Парламентарий потребовал у представительной коммерческой структуры деньги за то, чтобы полиция не проводила у них проверку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 53-летний подозреваемый знал о том, что сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области собираются проводить доследственную проверку в отношении производственной деятельности одной организации. С ноября 2020 по февраль 2021 депутат ввел в заблуждение двух представителей фирмы, сказав, что сотрудники полиции хотят привлечь ее к уголовной ответственности. Чтобы этого не допустить, он потребовал передать ему 3 млн рублей, которые он якобы отдаст полицейским. 

2 февраля парламентарий получил 155 тыс.рублей и муляж денежных средств на сумму 2 млн 845 тыс. рублей в офисе на Большой Разночинной улице. После этого его задержали сотрудники УФСБ по Петербургу и области. 

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного  дела продолжается.

Фото: Piter.TV

Теги: закс ленобласти, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии