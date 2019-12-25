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На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста
Сегодня, 15:18
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matveyvn

На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста

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Ранее около Крымского моста открыли пункт обогрева.

На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста — на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь. Накануне на подъездах к Крымскому мосту проходила уборка снега. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

Движение на участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь, км 95 — км 100 в направлении Крымского моста открыто. 

цитата из сообщения ФКУ Упрдор "Черноморье"

Ранее около Крымского моста открыли пункт обогрева. В ГУ МЧС объяснили, что мобильный пункт поможет автомобилистам, которые стоят в многокилометровой пробке на Кубани.

Фото: pixabay.com

Теги: крымский мост, кубань, снегопад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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