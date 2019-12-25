В автомобильной пробке на дороге находится около 200 машин.

Около Крымского моста открыли пункт обогрева. Об этом сообщили представители экстренного ведомства по региону. В ГУ МЧС объяснили, что мобильный пункт поможет автомобилистам, которые стоят в многокилометровой пробке на Кубани. Ранее движение по переправе пришлось остановить из-за выпавшего снега и плохой видимости. После власти частично восстановили проезд, но затор в направлении полуострова сохранился.

Пункт обогрева стоит, опергруппа. Станица Тамань, 130-й километр автодороги А-290 ГУ МЧС по Крыму

Напомним, что транспортное движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за последние сутки. В МЧС зафиксировали, что в автомобильной пробке на данный момент находится около 200 транспортных средств.

Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада.

Фото: Telegram/Как там Крым