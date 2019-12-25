На Крымском мосту восстановили движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Движение автомобилей в направлении Керчь — Краснодар частично восстановлено, замедлено.
цитата из сообщения крымской пресс-службы МЧС
Отмечается, что по направлению Краснодар — Керчь образовался километровый затор, состоящий из 200 автомобилей.
Ранее Крымский мост впервые перекрыли для движения автомобилей из-за снегопада. На дороге была плохая видимость.
Фото: pixabay.com
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