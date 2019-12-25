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На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Сегодня, 10:33
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matveyvn

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

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По направлению Краснодар — Керчь образовался километровый затор

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Движение автомобилей в направлении Керчь — Краснодар частично восстановлено, замедлено.

цитата из сообщения крымской пресс-службы МЧС

Отмечается, что по направлению Краснодар — Керчь образовался километровый затор, состоящий из 200 автомобилей.

Ранее Крымский мост впервые перекрыли для движения автомобилей из-за снегопада. На дороге была плохая видимость.

Фото: pixabay.com

Теги: крым, крымский мост, снегопад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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