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Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада
Сегодня, 9:09
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matveyvn

Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

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Движение в обе стороны остановлено в 6:00.

Крымский мост впервые перекрыли для движения автомобилей из-за снегопада. На дороге плохая видимость.

В управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань" рассказали, что это произошло впервые после ввода моста в эксплуатацию.

По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение.

сообщение управления федеральных автомобильных дорог "Тамань"

Движение в обе стороны остановлено в 6:00.

Ранее Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым.

Фото: pixabay.com

Теги: крым, крымский мост, снегопад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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