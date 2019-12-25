Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Крымский мост впервые перекрыли для движения автомобилей из-за снегопада. На дороге плохая видимость.
В управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань" рассказали, что это произошло впервые после ввода моста в эксплуатацию.
По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение.
сообщение управления федеральных автомобильных дорог "Тамань"
Движение в обе стороны остановлено в 6:00.
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Фото: pixabay.com
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