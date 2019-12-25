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Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
Сегодня, 13:36
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matveyvn

Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым

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Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым. По его словам, строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на Украине является очередным коррупционным проектом.

Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он отметил, что крымчане из-за данной инициативы совершенно не должны переживать. Аксёнов назвал киевскую инициативу актом государственного терроризма.

Напомним, Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале для блокирования подачи воды в Крым до того момента, когда полуостров будет "деоккупирован". С заявлением выступил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

Ранее Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму.

Фото: pixabay.com

Теги: аксенов, вода в крыму, киев, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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