Глава Крыма Сергей Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым. По его словам, строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на Украине является очередным коррупционным проектом.
Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины.
Сергей Аксёнов, глава Крыма
Он отметил, что крымчане из-за данной инициативы совершенно не должны переживать. Аксёнов назвал киевскую инициативу актом государственного терроризма.
Напомним, Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале для блокирования подачи воды в Крым до того момента, когда полуостров будет "деоккупирован". С заявлением выступил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Ранее Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все