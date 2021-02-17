Сергей Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму. Об это губернатор региона рассказал коллегам на заседании оперативного штаба. По словам чиновника, на полуострове наметилась положительная динамика по снижению количества новых инфицированных.
У нас хорошие новости за прошедшую неделю. Подтверждено 967 случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые за последние время мы вышли на показатель меньше тысячи за неделю. Ситуация движется в положительном русле
Сергей Аксенов, глава Крыма
На совещании руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подтвердила слова Аксенова. Она добавила, что темпы снижения числа зараженных меняются каждую неделю, но в общем эксперты такую тенденцию фиксируют. Она стабильно наблюдается на протяжении последних четырех недель.
Аксенов привился вторым компонентом вакцины "Спутник V".
Видео: VK / Сергей Аксенов
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