Сегодня в Татарстане – день траура.

Жители Казани не хотят говорить на камеру о происшествии в школе. Об этом сообщил журналист телеканала "Санкт-Петербург". Отмечается, что в городе продолжает устанавливаться напряженная ситуация. Местные жители обсуждают новость, однако делиться своими мыслями о происходящем пока не собираются.

Для них это все "слишком живо", люди переживают и заметно, как меняется их настроение, отмечает телеканал. журналист телеканала "Санкт-Петербург".

Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Тем временем, суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу №175 Ильназа Галявиева. Хронологию трагических событий 11 мая Piter.tv собрал в одном месте.

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