Эпицентр подземных толчков находился на территории Монголии.

Жители Иркутска ощутили землетрясение интенсивностью 3-4 балла. Об этом сообщили представители Единой геофизической службы РАН в Байкальском филиале. Специалисты уточнили, что эпицентр подземных толчков залегал на севере Монголии, рядом с государственной границей РФ.

По данным регионального ГУ МЧС , магнитуда землетрясения составила 5,6 балла при энергетическом классе в 14. Толчки ощущались в районе озера Хубсугул, а эпицентр находился в 34 км от такого населенного пункта как Турт. Природные волнения почувствовали жители 285 пунктов из восьми муниципальных территорий Иркутской области. Наиболее интенсивные толчки зафиксированы в самом Иркутске, а также Слюдянском, Шелеховском, Ангарском и Усольском районах. Сведений о пострадавших или возможных разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии.

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