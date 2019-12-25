Информация о пострадавших или жертвах пока что не поступала.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии. Об этом рассказали местные специалисты из национального метеорологического управления. Известно, что природный катаклизм зафиксирован на северо-востоке страны. На данный момент существует угроза возникновения цунами.

Эксперт предупреждают об угрозе, возникшей в префектуре Мияги. Этот регион находится рядом с побережьем, у которого произошли подземные толчки. Предположительно высота цунами может достигать одного метра.

Очаг землетрясение залегал на глубине в 60 километров под океанским дном. Сведений о пострадавших или погибших не поступало. Подземные толчки в Японии ощутили жители таких префектур как Фукусима, Ибараки, Иватэ, Сайтама, Токио.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1.