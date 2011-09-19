Жителей обрушившегося дома на Большой Зелениной заселили во временные квартиры

Им предоставлены кровати, бытовые приборы, вещи первой необходимости и продуктовые наборы. Для маломобильных жильцов привезли специальную мебель.

В доме на Большой Зелениной проводятся противоаварийные работы после обрушения. Тем временем, 25 его жителей временно размещены в социальном жилье на Чкаловском проспекте, 30. Им предоставлены кровати, бытовые приборы, вещи первой необходимости и продуктовые наборы. Для маломобильных жильцов привезли специальную мебель.

По информации администрации Петроградского района, работы на Большой Зелениной, 1/44, проводятся в соответствии с техническим заключением. Затем будет разработан новый проект и определён характер дальнейших работ.

Жители дома неоднократно жаловались на его аварийное состояние, начиная с 2018 года. Рабочая экспертиза на месте обрушения продолжается.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)