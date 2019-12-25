Жителей Ленобласти предупредили о тумане в ночь на 10 октября

Туман начнется в полночь и преимущественно охватит восточные районы.

В субботу, 9 октября, стало известно, что в ночь на воскресенье, 10 октября, в Ленобласти ожидается туман. Об этом сообщили в областном МЧС.

Туман начнется в полночь и преимущественно охватит восточные районы. Видимость составит около 500 метров.

Напомним, в воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов. Жители смогут насладиться прогулками без зонтов и дождевиков. Кроме того, в Ленобласти ожидается тепло. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Ранее в Петербурге в воскресенье воздух прогреется до +12..+14 градусов тепла.

Фото: pexels

