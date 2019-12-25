В воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов

Синоптики обещают, что в последний день недели дождя не будет. Жители смогут насладиться хорошей погодой.

В воскресенье, 10 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жители смогут насладиться прогулками без зонтов и дождевиков. Кроме того, в Ленобласти ожидается тепло. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 9 и 10 октября.

Фото:Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти