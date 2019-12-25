В воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов

В воскресенье, 10 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Жители смогут насладиться прогулками без зонтов и дождевиков. Кроме того, в Ленобласти ожидается тепло. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.
Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 9 и 10 октября.
Фото:Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти
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