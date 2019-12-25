Куда сходить в Петербурге на выходных 9 и 10 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

В выходные в Петербурге слегка похолодает, возможно, для прогулок даже пригодится зонт. Кстати, от дождя можно будет ненадолго спрятаться в музее-квартире Льва Гумилева, который недавно открылся после ремонта. Интересно стало и в музее "Нарвская застава", который снова ждет посетителей после реставрации. А еще спешите в парки города и пригорода, если еще не сделали осенние фотографии: деревья скоро сбросят желтую листву, а солнечная погода сменится дождями. Если не знаете, какой парк выбрать, смотрите нашу подборку: по всем местам мы гуляли сами.

Piter.TV, тем временем, традиционно делится подборкой различных мероприятий на субботу и воскресенье.

Суббота, 9 октября

Начать выходные можно с интересной краеведческой прогулки: в 11.00 экскурсовод Мариама Кузьмина проведет всех желающей по Невскому проспекту и площади Восстания. Ставшие привычными локации кроют в себе насыщенную историю, экскурсовод расскажет о происходивших здесь событиях, особенностях архитектуры, секретах Московского вокзала. Хорошая возможность лучше узнать очередную городскую локацию. Записаться на прогулку можно по телефону 8 921 426 20 40.

Еще один приятный вариант на день – концерт в Петрикирхе. Музыканты будут исполнять лучшие сочинения великого композитора Людвига ван Бетховена. Будьте готовы к впечатляющему звучанию под сводами лютеранской кирхи. Билеты можно приобрести здесь. Невский пр-т, д. 22-24.

А вообще в пятницу стартовал большой фестиваль-праздник "Книжный маяк Петербурга", который продлится все выходные. Посмотрите, какая насыщенная программа у фестиваля! В субботу и воскресенье множество городских библиотек, музеев и книжных магазинов с утра до вечера будут принимать в гостях интересных лекторов – писателей Януша Леона Вишневского, Павла Крусанова, Олега Роя, Алексея Сальникова, Татьяну Устинову, музыканта Максима Леонидова, филолога Федора Двинятина и многих-многих других.

Спикеры будут размышлять и дискутировать о важности книг в эпоху соцсетей, детской и современной литературе, цифровизации в сфере культуры – всех тем не перечислить. Кроме того, в ходе фестиваля многие писателя презентуют свои свежие книги. Не получится прийти на очные мероприятия? Не беда: организаторы проведут еще и десяток онлайн-трансляций. На фестиваль необходимо зарегистрироваться.

Еще один крупный фестиваль (III международный аудиовизуальный фестиваль EPICENTROOM) ,начнется на территории арт-центра "Пушкинская-10". До 17 октября в арт-центре, галереях, музеях Петербурга будут показывать перформансы и звуковые инсталляции, прочтут лекции, исполнят современную электроакустическую и импровизационную музыку. Участниками проекта станут более 50 художников и музыкантов, Звуковой театр, Санкт-Петербургский импровизационный оркестр, Лаборатория пространственной музыки и даже ИЭА РАН "Звук в поле". Полная программа здесь.

Воскресенье, 10 октября

В "Севкабель Порту" с утра продолжится программа образовательного марафона "Искусство растворилось в обществе, как таблетка в стакане воды". Вести полезные лекции об интеграции искусства в проектах и значимости молодых профессионалов будут создатели общественных пространств, дизайнеры, художники и исследователи. Темами станут также журналистика и коммуникации, городские трансформации, симбиоз искусства и бизнеса. Марафон стартует в субботу, посмотрите его полную программу – вдруг на какие-то из субботних лекций вам непременно захочется попасть.

Любителям выставок крайне рекомендуем заглянуть в Анненкирхе, где до 23 октября показывают работы художника Антона Гудима. Выставка комиксов называется "Грехи" и посвящена непосредственно грехам XXI века. Возле каждого изображения расположен QR-код – с его помощью художник предлагает проголосовать за тот грех, который вы чаще всего совершаете. А организаторы в шутку советуют сходить на исповедь после голосования.

Вход свободный, Кирочная улица, 8В

На вечер предлагаем концерт: в клубе "Акакао" выступит альтернативная группа In Bloom из Екатеринбурга. Коллектив запомнился поклонникам на разогреве группы Limp Bizkit в 2015 году, успел сделать собственное рок-шоу, а в минувшем сентябре выпустил уже третий альбом. Информация о группе, ее свежие треки и билеты на концерт здесь.

Начало в 19.00, Конюшенная площадь, 2В.

Фото: предоставлено организаторами концерта; epicentroom.p-10.ru; ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны