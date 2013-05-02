Реставрация началась еще в 2017 году.

В Петербурге после реставрации открылся музей "Невская застава". Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Реставрация началась еще в 2017 году. За это время в музее привели в порядок фасад и фундамент, отремонтировали помещения, заменили инженерные сети, а также установили новую систему безопасности. Реставрация обошлась городу в 25 млн рублей.

Более того, впервые за 20 лет в музее полностью обновили экспозицию, которую в следующем году еще расширят. На эти цели выделено 21 млн рублей. В музее появится мультимедийная экспозиция "Промышленность Невской заставы", интерактивные экспозиции "Дом для народа" и "Легенда о героях", а также экспозиция-квест.

Ранее мы писали, что в отреставрированном здании дома Вавельберга открылся пятизвездочный отель.

Фото: пресс-служба администрации губернатора города