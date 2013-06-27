В отреставрированном здании дома Вавельберга открылся пятизвездочный отель

Открытие состоялось 28 сентября.

В здании Банкирского дома Вавельберга, расположенного на Невском проспекте, открылся новый пятизвездочный отель Wawelberg. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В отеле гости смогут увидеть скульптуры российского художника Даши Намдакова, арт-объект художника по стеклу Дейла Чихули. Номера украшают фотографии Сергея Горшкова, на которых запечатлена природа России.

10 лет назад здание было передано для реконструкции и приспособления для современного использования. Инвестор проекта – ООО "ИФГ-Базис-Проект" сохранил исторический интерьер, в том числе бывший рабочий кабинет Михаила Вавельберга. В здании отреставрировали дубовые оконные и дверные блоки, стены из искусственного мрамора, колонны бывшего банковского операционного зала, потолки с декором, дубовый камин, также заменили светильники и фонари.

Реставрационные работы были полностью согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Общая сумма инвестиций составила 5,3 млрд рублей.

Ранее мы писали, что реставрация всех фасадов Зимнего дворца обойдется в 15 млн рублей.

Фото: пресс-служба Смольного