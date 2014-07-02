Реставрация всех фасадов Зимнего дворца обойдется в 15 млн рублей

На сегодняшний день на фасадах во многих местах трещины и отслоения краски, отдельные части карниза памятника обрушены, отметили в закупочных документах.

В пятницу, 3 сентября, стало известно, что реставрация всех четырех внешних фасадов Зимнего дворца обойдется в 15,1 млн рублей. Такую сумму огласили после подведения итогов конкурса, проводимого Эрмитажем. Так, подготовить все необходимые документы нужно в течение 300 дней.

По данным итоговой документации аукциона, победителем конкурса стал ООО "РСК Антик", с предложением - 15,1 млн рублей. В реставрацию также входят гидроизоляция фундаментов и ремонт инженерных сетей.

На сегодняшний день на фасадах во многих местах трещины и отслоения краски, отдельные части карниза памятника обрушены, отметили в закупочных документах. Барочная лепнина на Зимнем дворце также имеет многочисленные дефекты. Исторические окна и решетки нуждаются в реставрации после многочисленных перекрашиваний в советское время.

Общая площадь четырех фасадов памятника составляет 26,8 тыс. кв. м. Согласно техническому заданию, подрядчик будет должен разработать полный пакет документации, от предварительных исследований и изысканий до чертежей и смет.

Ранее в ноябре Эрмитаж представит проект "Незримый эфир. Выставка цифрового искусства".

Фото: Piter.tv

