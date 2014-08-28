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В воскресенье в Петербурге будет без осадков и до +14
Сегодня, 18:03
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В воскресенье в Петербурге будет без осадков и до +14

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В ночное время столбики термометров опустятся до +8..+10 градусов.

В воскресенье, 10 октября, в Петербурге воздух прогреется до +12..+14 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

В ночное время столбики термометров опустятся до +8..+10 градусов. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, в дневное время ожидается, что порывы ветра усилятся до умеренных. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться. 

Ранее в воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов.

Фото: Piter.tv 

Теги: октябрь, осень, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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