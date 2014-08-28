В воскресенье в Петербурге будет без осадков и до +14

В ночное время столбики термометров опустятся до +8..+10 градусов.

В воскресенье, 10 октября, в Петербурге воздух прогреется до +12..+14 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

В ночное время столбики термометров опустятся до +8..+10 градусов. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, в дневное время ожидается, что порывы ветра усилятся до умеренных. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее в воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов.

Фото: Piter.tv