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Житель Волоколамска подозревается в похищении, изнасиловании и убийстве жены
Сегодня, 12:21
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Житель Волоколамска подозревается в похищении, изнасиловании и убийстве жены

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Супруги находились на стадии развода.

Житель Волоколамска подозревается в похищении, изнасиловании и убийстве жены. Об этом журналистам рассказала помощник главы Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. В надзорном ведомстве полагают, что вечером 27 января подозреваемый дождался, пока жертва уедет на работу, после чего отправился за ней на автомобиле. Позже он затащил женщину в свою машину и привез пострадавшую хозяйственное помещение в Волоколамске. Там он связал скотчем руки супруге и заклеил рот.

Опасаясь того, что жена расскажет полиции об изнасиловании, фигурант расследования задушил ее и скрылся с места происшествия. О пропаже женщины в тот же день заявила ее сестра. Она рассказала, что женщина не вернулась домой. После этого подозреваемый был задержан.

Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый  в похищении, изнасиловании и убийстве супруги.

Ольга Врадий, представитель СК РФ по Подмосковью

Правоохранительные органы узнали о том, что супруги находились в процессе развода. Этот факт мог послужить причиной для совершения преступления мужем. 

На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе.

Фото: Telegram / SHOT
 

Теги: волоколамск, изнасилование, подмосковье, похищение человека, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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