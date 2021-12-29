Супруги находились на стадии развода.

Житель Волоколамска подозревается в похищении, изнасиловании и убийстве жены. Об этом журналистам рассказала помощник главы Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. В надзорном ведомстве полагают, что вечером 27 января подозреваемый дождался, пока жертва уедет на работу, после чего отправился за ней на автомобиле. Позже он затащил женщину в свою машину и привез пострадавшую хозяйственное помещение в Волоколамске. Там он связал скотчем руки супруге и заклеил рот.

Опасаясь того, что жена расскажет полиции об изнасиловании, фигурант расследования задушил ее и скрылся с места происшествия. О пропаже женщины в тот же день заявила ее сестра. Она рассказала, что женщина не вернулась домой. После этого подозреваемый был задержан.

Задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Подмосковью

Правоохранительные органы узнали о том, что супруги находились в процессе развода. Этот факт мог послужить причиной для совершения преступления мужем.

На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе.

Фото: Telegram / SHOT

