Житель Улан-Удэ получил 10 лет колонии за подготовку теракта

Он начал готовиться к злодеянию в 2018 году.

20-летний житель Улан-Удэ, который планировал осуществить массовое убийство в техникуме, получил 10 лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Также ему предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. По данным СК, подготовку к теракту юноша начал в ноябре 2018 года. Как рассказал он сам, на массовое убийство его вдохновили видео в интернете по схожей тематике.

В ходе расследования было выяснено, что при подготовке к злодеянию в течение 2019 года житель Бурятии взорвал 15 самодельных бомб. При массовом убийстве он планировал использовать также огнестрельное оружие. Сообщается, что молодой человек искал сообщников среди знакомых, но получил от них отказ.

Это не остановило молодого человека. Продолжая подготовку, он для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание. из сообщения пресс-службы СУ СК по Бурятии

Юноша был задержан сотрудниками МВД Бурятии во взаимодействии с сотрудниками УФСБ Бурятии до совершения злодеяния. В ведомстве подчеркнули, что молодой человек признан вменяемым.

Ранее мы сообщали, что "казанского стрелка" поставили на учет как склонного к суициду.

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