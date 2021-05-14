Нэлла Прусс сделала характеристику Ильназа Галявиева.

Ректор колледжа рассказала о студенте, устроившем стрельбу в Казани. В интервью "РИА Новостям" глава местного колледжа Татарского института содействия бизнесу Нэлла Прусс подтвердила информацию о том, что Ильназ Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту. Этот инцидент произошел еще в то время, когда будущий 19-летний стрелок обучался в стенах данного учебного заведения.

Он проучился 3,5 года и его никто уже не видел после Нового года. За эти полгода с ним что-то случилось. Он не вызывал у нас никаких вопросов, он был опрятный, ходил на все занятия, участвовал в жизни колледжа, был волонтером. И все было нормально. Нэлла Прусс, ректор ТИСБИ

Спикер пояснила журналистам, что полгода назад от юноши съехала семья. Однако до сих пор никто не интересуется вопросом того почему родственники покинули квартиру, в которой остался Ильназ Галявиев. Прусс предположила, что должно было случиться что-то серьезное, если мальчика одного оставили мать, отец и 21-летний брат.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости