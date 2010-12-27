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Житель Томской области украл бетонную дорогу
11 июня, 13:09
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MShaffter

Житель Томской области украл бетонную дорогу

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Мужчина пытался вернуть ее на место, но опоздал.

Житель Томской области украл бетонные плиты, которые были единственной дорогой Катайга - Степановка.

Томич на КАМАЗе с манипулятором украл 52 бетонные плиты, которые были дорогой между населенными пунктами Катайга - Степановка. Мужчина приехал на 35 километр автодороги и поднял плиты, погрузил их в машину, а затем вывез. На следующий день, узнав, что его ищет полиция, привез 35 плит на место преступления и уложил обратно. 

Остальные плиты были обнаружены у мужчины при обыске. На мужчину возбуждено уголовное дело.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что в Хабаровском крае машинист угнал тепловоз, чтобы слить дизельное топливо. А ранее Piter.TV рассказывал подробности кражи 56 тонного моста в Мурманской области.

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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