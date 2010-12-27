Житель Томской области украл бетонную дорогу

Мужчина пытался вернуть ее на место, но опоздал.

Житель Томской области украл бетонные плиты, которые были единственной дорогой Катайга - Степановка.

Томич на КАМАЗе с манипулятором украл 52 бетонные плиты, которые были дорогой между населенными пунктами Катайга - Степановка. Мужчина приехал на 35 километр автодороги и поднял плиты, погрузил их в машину, а затем вывез. На следующий день, узнав, что его ищет полиция, привез 35 плит на место преступления и уложил обратно.

Остальные плиты были обнаружены у мужчины при обыске. На мужчину возбуждено уголовное дело.

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