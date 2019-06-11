Под Хабаровском машинист угнал тепловоз

Мужчина совершил угон для кражи дизельного топлива и получил 3,5 года условно.

В Хабаровском крае суд признал виновным машиниста, который угнал тепловоз и слил топливо.

Следствием и судом установлено, что мужчина в марте 2018 года решил похитить дизельное топливо из тепловоза, находящегося в депо Новый Ургал. Не имея полномочий и разрешений, машинист отогнал тепловоз на другой путь, где слил 400 литров дизтоплива. Через несколько дней мужчина вернулся на место преступления и похитил еще 100 литров топлива.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным по статьям "Угон железнодорожного подвижного состава, "Кража" и "Грабеж". Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

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