Кража века: В Мурманской области украли пролет моста весом 56 тонн

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту кражи пролета моста через реку Умба в Кировском районе весом 56 и длиной в 23 метра.
Во второй половине июня у заброшенного поселка Октябрьский через реку Умба были крадены железные конструкции моста. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура области признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения металлических конструкций моста.
В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из местных сообществ рассказаны подробности. Также там сообщают, что конструкцию, вероятно, сначала уронили в реку, а затем разрезали на части и вывезли. Пролет состоял из железной балки с деревянным настилом, местами разрушенным.
В комментариях люди пишут, что мост давно надо было убрать и очистить реку.
сколько лет он висел и всем наплевать было. Стратегической важности - полный ноль, еще со времён закрытия поселка, а в частности военного аэродрома. Груда бесполезного металла. Так бы рано или поздно упал и гнил бы в воде., а так хоть люди пользу с этого поимели!
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Фото: ВК, Суровая Реальность
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