Кража века: В Мурманской области украли пролет моста весом 56 тонн

По факту кражи пролета моста через реку Умба возбуждено уголовное дело. Местные жители радуются, что реку очистили от железных обломков недостроя.

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту кражи пролета моста через реку Умба в Кировском районе весом 56 и длиной в 23 метра.

Во второй половине июня у заброшенного поселка Октябрьский через реку Умба были крадены железные конструкции моста. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура области признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения металлических конструкций моста.

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из местных сообществ рассказаны подробности. Также там сообщают, что конструкцию, вероятно, сначала уронили в реку, а затем разрезали на части и вывезли. Пролет состоял из железной балки с деревянным настилом, местами разрушенным.

В комментариях люди пишут, что мост давно надо было убрать и очистить реку.

сколько лет он висел и всем наплевать было. Стратегической важности - полный ноль, еще со времён закрытия поселка, а в частности военного аэродрома. Груда бесполезного металла. Так бы рано или поздно упал и гнил бы в воде., а так хоть люди пользу с этого поимели! соцсети

Фото: ВК, Суровая Реальность