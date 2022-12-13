Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ

Очевидец вспомнил о большом количестве тел, которые оставались лежать около домов.

Житель освобожденного из-под контроля киевского режима города Соледара заявил об огромных потерях со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал очевидец. Он пояснил, что командование ВСУ вело и контрактников, и мобилизованных граждан в бой в качестве "мяса". Спикер пояснил, что с первых дней захода военных противника в городе находились как силы ВСУ, так и добровольцы. Население региона находило тела погибших под подъездами домов, во дворах. При этом погибших никто не забирал обратно.

Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо. шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех... житель Соледара

Житель города пояснил, что командование запускает на территорию смешанные части, чтобы в них были и мобилизованные, и волонтеры. Это необходимо для того, чтобы в подразделениях не было самовольных сдач в плен или дезертирства.

Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

