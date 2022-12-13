Сергей Кузин рассказал, что ВСУ хотели убедить жителей, что огонь ведут российские силы.

Житель освобожденного из-под контроля киевского режима города Соледара рассказал о том, как Вооруженные силы Украины обстреливали территорию фосфорными снарядами. Сергей Кузин в интервью журналистам "РИА Новостей" отметил, что военные противника говорили о том, что это делает российская сторона. Очевидец добавил, что лично занимался ликвидацией пламени в домах, из которых эвакуировались жители.

Я не разбираюсь. <...> То ли фосфор, <...> гирлянды... Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам. Российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она. <...> У нас летом много домов погорело. Сергей Кузин, местный житель

Житель Соледара рассказал о том, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел по территории города. Кузин пояснил, что один из танков ВСУ ездил по участку на протяжении пяти месяцев и стрелял из-под домов. Техника кружила вокруг поселка "как призрак".

Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости