Местные жители рассказали о том, что ВСУ и наемники били по жилому сектору, чтобы жители ушли с территории.

Житель освобожденного из-под контроля города Соледара рассказал об обстреле жилых домов иностранными наемниками из Грузии. В интервью журналистам "РИА Новостей" очевидец по имени Сергей Кузин отметил, что военные намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру в пригороде Донецкой народной республики для того, чтобы убрать население с территории. Наемники сами пояснили жителям, что они им мешают вести боевые действия.

Потом они признались, что мы им мешаем... Когда уже стояли российские войска, между ними и нами стояли ВСУ. И грузинские наемники обстреливали наш поселок, чтобы выселить людей. Сергей Кузин, местный житель

Местный житель по имени Денис Богатов добавил, что ВСУ и наемники могли специально "сделать прилет, где люди живут" для того, чтобы те ушли со своего места жительства. Таким образом у мужчины погибли знакомые. Он пояснил, что военные подходили к людям с вопросом о том, почему они остались на территории и предлагали эвакуировать их на Украину.

Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости