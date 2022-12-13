Сергей Кузин заметил, что украинские ломбарды распродают вещи жителей Донбасса.

Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных. Один из очевидцев уточнил, что представители ВСУ вывезли из домов всю бытовую технику и личные вещи жителей. В интервью журналистам "РИА Новостей" глава администрации города Александр Шатов отметил, что в настоящее время мирное население из освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины размещают в Шахтерске.

Люди уезжали, они выламывали двери, ворота... Вывозилось на гражданских машинах... Загружалась бытовая техника, вещи. Мы с отцом двоих поймали у соседа, они выломали окно, залезли в дом, собрали уже все ценное, и тут мы пришли с отцом. А они нам сказали, что позицию ищут. Сергей Кузин, местный житель

Житель города добавил, что его знакомая, которая выехала на территорию Украины рассказала о том, что сейчас там ломбардов больше, чем продуктовых магазинов. Она пояснила, что техника и вещи свозятся из Донбасса.

Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости