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Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"

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Военные показали уничтожение позиций ВСУ на СВО.

Мобилизованные поразили позиции Вооруженных сил Украины из модернизированных гаубиц "Мста". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы военного ведомства страны. Специалисты пояснили, что военнослужащие, которые находятся в зоне специальной операции на Украине после проведенной частичной мобилизации населения, ликвидируют артиллерию и замаскированные позиции Вооруженных сил Украины. Также военные выложили в социальные сети ролик с моментом боевой работы личных расчетов модернизированных самоходных установок "Мста-СМ2". На кадрах можно увидеть наведение орудия, огонь залпом и по одиночке, а также контроль после поражения целей с беспилотников.

В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

пресс-служба Минобороны Росси

Командир гаубичной батареи с позывным "Кама" рассказал прессе о том, что бойцы на СВО применяют 152-миллиметровые снаряды разного типа, включая световые, осколочно-фугасные.

РИА Новости: первая славянская бригада поразила украинские позиции "зажигалками".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, гаубицы, мста, сво, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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