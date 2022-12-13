Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"

Военные показали уничтожение позиций ВСУ на СВО.

Мобилизованные поразили позиции Вооруженных сил Украины из модернизированных гаубиц "Мста". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы военного ведомства страны. Специалисты пояснили, что военнослужащие, которые находятся в зоне специальной операции на Украине после проведенной частичной мобилизации населения, ликвидируют артиллерию и замаскированные позиции Вооруженных сил Украины. Также военные выложили в социальные сети ролик с моментом боевой работы личных расчетов модернизированных самоходных установок "Мста-СМ2". На кадрах можно увидеть наведение орудия, огонь залпом и по одиночке, а также контроль после поражения целей с беспилотников.

В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. пресс-служба Минобороны Росси

Командир гаубичной батареи с позывным "Кама" рассказал прессе о том, что бойцы на СВО применяют 152-миллиметровые снаряды разного типа, включая световые, осколочно-фугасные.

РИА Новости: первая славянская бригада поразила украинские позиции "зажигалками".

Фото и видео: Минобороны России