Военные использовали на СВО детонирующие боеприпасы.

Журналисты "РИА Новостей" рассказали о том, что первая славянская бригада Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции поразила украинские огневые позиции "зажигалками". Речь идет о боевых припасах, которые способны детонировать над позициями противника. Они накрывают собой всю площадь поражения дождем из боевого зажигательного вещества. В СМИ подчеркнули, что данный вид боеголовок имеет преимущество, так как оказывает морально-психологическое давление на личный состав ВСУ, а также дает возможность накрыть большую часть территорий, на которой далее происходит поджог горюче-смазочных материалов и боекомплекта.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости