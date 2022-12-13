Украинская БМП подорвалась на своей же мине

Механизм-водитель сбежал, не став спасать экипаж боевой машины пехоты ВСУ.

Украинская боевая машина пехоты подорвалась на своей же мине. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". Известно, что боеприпас был установлен на территории из-за того, что военнослужащие боялись российского наступления. Инцидент попал на видеозапись. Кадры распространились по социальным сетям представителями службы разведки 1-й Славянской бригады. Специалисты добавили, что подготовка к боевым действиям на фронте со стороны мобилизованных граждан Украины в территориальные отряды обороны оставляет желать лучшего. Сейчас противник расставляет мины в хаотичном порядке, даже не оставляя там карточки о минировании, которые позволили бы быстро определить, где именно располагаются опасные участки.

Российский оператор беспилотника вел наблюдение за огневыми позициями противника. Ему удалось зафиксировать подрыв вражеской БМП на одной из таких мин, расположенной на дороге. Обычно по этой трассе движется украинская техника. По словам специалиста, механик-водитель остался жив, после чего решит сбежать с места событий. Он не попытался спасти личный состав в отделе десанта.

Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости