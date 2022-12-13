Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский

Позицию бронетехники украинских войск удалось выявить в лесном массиве с помощью беспилотников.

Минобороны показало видео, на котором российский танк уничтожил украинский. Его опубликовало "РИА Новости".

Российский танк поразил украинский при огневой поддержке боевой машины "Терминатор". Позицию бронетехники украинских войск удалось выявить в лесном массиве с помощью беспилотников.

На опубликованных кадрах российский танк открыл огонь, а параллельно с ним "Терминатор" начал бить по позициям ВСУ. В результате боя БМП и танк противника были уничтожены, экипажи бежали.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром "Джейрах".

Видео: Telegram / РИА Новости