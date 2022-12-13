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Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром "Джейрах"

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На аэродроме прошла демонстрация боевых возможностей самолетов и вертолетов российских и сирийских воздушных сил.

Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром "Джейрах". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий группировки войск ВС РФ в Сирии Андрей Сердюков, глава Минобороны Сирии Али бен Махмуд Аббас, а также военнослужащие России и Сирии. На аэродроме прошла демонстрация боевых возможностей самолетов и вертолетов российских и сирийских воздушных сил.

Кроме того, сирийские десантники выполнили прыжки с российскими парашютными системами "Арбалет-2" с флагами двух стран и видов войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам.

Видео: Минобороны России

Теги: аэродром, военнослужащие, джейрах, минобороны россии, россия, сирия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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