Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром "Джейрах"

На аэродроме прошла демонстрация боевых возможностей самолетов и вертолетов российских и сирийских воздушных сил.

Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром "Джейрах". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий группировки войск ВС РФ в Сирии Андрей Сердюков, глава Минобороны Сирии Али бен Махмуд Аббас, а также военнослужащие России и Сирии. На аэродроме прошла демонстрация боевых возможностей самолетов и вертолетов российских и сирийских воздушных сил.

Кроме того, сирийские десантники выполнили прыжки с российскими парашютными системами "Арбалет-2" с флагами двух стран и видов войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам.

Видео: Минобороны России