Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный аэродром "Джейрах"

Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром "Джейрах". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий группировки войск ВС РФ в Сирии Андрей Сердюков, глава Минобороны Сирии Али бен Махмуд Аббас, а также военнослужащие России и Сирии. На аэродроме прошла демонстрация боевых возможностей самолетов и вертолетов российских и сирийских воздушных сил.
Кроме того, сирийские десантники выполнили прыжки с российскими парашютными системами "Арбалет-2" с флагами двух стран и видов войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам.
Видео: Минобороны России
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