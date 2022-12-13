Минобороны РФ: российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам

Беспилотники выполняют полеты в условиях помех радиоэлектронной борьбы для разведки и поиска целей.

Российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Для поиска иностранных наемников российские военные используют беспилотники "Орлан-10" в зоне проведения спецоперации. Они выполняют полеты в условиях помех радиоэлектронной борьбы для разведки и поиска целей. Также беспилотники помогают в корректировке огня и видеофиксации поражения противника.

В военном ведомстве отметили, что "Орлан-10" оснащены различными оптическими приборами и телевизором.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России