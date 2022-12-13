Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР) и Жовтневое. Также российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS в районах Донецка , Авдеевки, Пилипчатино (ДНР) и Червонопоповки (ЛНР).

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Краснополья на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России