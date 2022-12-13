Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР) и Жовтневое. Также российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS в районах Донецка , Авдеевки, Пилипчатино (ДНР) и Червонопоповки (ЛНР).
Ранее Минобороны сообщило об освобождении Краснополья на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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