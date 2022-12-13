Минобороны сообщило об освобождении Краснополья на Донецком направлении

На Донецком направлении был освобожден населенный пункт Краснополье (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В освобождении населенного пункта приняли участие добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Видео: Минобороны России
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