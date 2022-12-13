Минобороны сообщило об освобождении Краснополья на Донецком направлении

В освобождении населенного пункта приняли участие добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке российских войск.

На Донецком направлении был освобожден населенный пункт Краснополье (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В освобождении населенного пункта приняли участие добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Видео: Минобороны России