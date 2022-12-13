Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Также были уничтожены один автомобиль, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы Украины потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Купянском направлении российская артиллерия нанесла огневое поражение скоплениям живой силы двух механизированных бригад ВСУ в районах Двуречной, Берестового и Новоселовского (ЛНР). В результате удара были уничтожены 40 военнослужащих и один автомобиль.

На Краснолиманском направлении были нанесены удары по подразделениям двух десантно-штурмовых бригад украинских войск в районе Серебянского лесничества. Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М.

Видео: Минобороны России