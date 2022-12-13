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Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

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Также были уничтожены один автомобиль, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы Украины потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Купянском направлении российская артиллерия нанесла огневое поражение скоплениям живой силы двух механизированных бригад ВСУ в районах Двуречной, Берестового и Новоселовского (ЛНР). В результате удара были уничтожены 40 военнослужащих и один автомобиль.

На Краснолиманском направлении были нанесены удары по подразделениям двух десантно-штурмовых бригад украинских войск в районе Серебянского лесничества. Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, краснолиманское направление, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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