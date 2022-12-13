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Минобороны показало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М

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Танкисты сорвали планы украинских войск по наступлению на позиции ВС РФ.

Минобороны показало видео боевой работы танковых экипажей Т-90М в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты ЮВО выполнили огневое поражение скопления живой силы и военной техники противника. Они сорвали планы украинских войск по наступлению на позиции ВС РФ.

В военном ведомстве отметили, что экипажи Т-90М выдвигаются на рубеж открытия огня, подавляют огневые точки и меняют позицию, используя рельеф местности и естественные укрытия.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-90м, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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