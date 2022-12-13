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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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В результате выполненных действий были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи наносят авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Штурмовики выполняют полеты на малых высотах.

В результате выполненных действий были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. После пуска ракет экипажи Су-25 выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25, штурмовик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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