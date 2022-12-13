Минобороны РФ: российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Позиции ВСУ были поражены расчетами 152-мм гаубиц 2С3 "Акация".

Российская артиллерия уничтожила позиции украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Позиции ВСУ были поражены расчетами 152-мм гаубиц 2С3 "Акация". Артиллеристы наносили удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления.

В военном ведомстве отметили, что корректировка огня велась расчетами беспилотников, которые ведут разведку позиций противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости